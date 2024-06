Euro : Thuram, 10e duo père-fils de l'histoire

Titulaire contre l'Autriche (1-0) lundi soir, à l'occasion de l'entrée en lice de l'équipe de France à l'Euro 2024, l'attaquant Marcus Thuram (26 ans, 21 sélections et 2 buts) a fait ses premiers pas dans cette compétition, 28 ans après son père Lilian. Le duo père-fils Thuram est ainsi devenu le premier à jouer l'Euro pour la France, et le 10e de l'histoire, comme le souligne le compte Stats du Foot sur X.