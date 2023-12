Europa League : Abdallah Sima, buteur, envoie les Rangers en 8ème de finale

Les Rangers de Glasgow se qualifient pour les huitièmes de finale de l'Europa League, et une fois de plus, leur jeune attaquant international sénégalais, Abdallah Sima a été décisif. Le puissant ( 1m88 et 74 kg ) attaquant des Lions, actuel meilleur buteur du championnat d'Écosse, s'est illustré en marquant le premier but de son équipe lors de la victoire à l'extérieur contre le Bétis Séville(2-3