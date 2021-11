EUROPA LEAGUE : Les joueurs africains brillent avant les éliminatoires Qatar 2022

A quelques jours de la fenêtre des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022, avec la 5ème et la 6 ème journée qui seront jouées la semaine prochaine, les footballeurs africains continuent de briller de mille feux sur les pelouses européennes.

En effet, comme Sadio Mané (Liverpool, Sébastian Haller (Ajax), Ryad Mahrez (Manchester City), Hakim Ziyech (Chelsea) Salah tous buteurs avec leurs clubs en ligue des champions, les joueurs africains qui disputent l’Europa league ont eux aussi été décisifs à l’occasion de la 4ème journée d’Europa league. Au stade Gerland, Lyon porté par sa colonie africaine notamment l’Algérien Islam Slimani auteur d’un doublé (61ème et 63ème) et un but du Camerounais Carl Toko Ekambi, a dominé nettement Spartak Prague (3-0). En Pologne, Naples du défenseur Sénégalais Kalidou Koulibaly est allé battre Legia Varsovie (1-4). C’est le jeune milieu de terrain algérien Adam Ounas qui a marqué le 4ème but des Napolitains. L’Olympiakos des Sénégalais Ousseynou Ba et Pape Abdou Cissé s’est incliné à domicile face aux Allemands d’Eintracht Frankfurt (1-2). C’est le marocain Youssef Al Arabi (12ème ) qui a marqué l’unique but du club grec.

En Belgique, Genk a été tenu en échec par West Ham (2-2). Si les Belges ont ouvert le score par le Ghanéen Joseph Paintsil (4ème), les Anglais ont pu ramener un précieux point de leur déplacement grâce à leur attaquant algérien Mohamed Said Benrhama auteur d’un doublé ( 59ème et 82ème).





En Turquie, Galatasaray et Locomotif Moscou se sont quittés sur un score nul (1-1). L’expérimenté milieu de terrain l’Algérien Sofiane Feghouli a ouvert le score pour les turcs (48ème)et le Guinéen François Kamano a égalisé pour les Russes (73ème ). A domicile, Leicester a été accroché par Spartak Moscou (1-1). Le défenseur international ghanéen Daniel Amartey auteur d’un bon match a marqué le but de Leicester (58) permettant aux foxes d’arracher le point du match nul. Le Nigérian Victor Moses avait ouvert la marque pour les Russes (51ème). A quelques jours des 5ème et 6ème journées des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022, les joueurs africains affichent la grande forme.