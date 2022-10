Europe league Conférence : Nicolas Jackson qualifie Villareal au tour suivant





Après Sadio Mané qui a participé hier en league des champions au festival offensif du Bayern-Viktoria Plzen (4-2) en marquant un but, un autre attaquant sénégalais s'est illustré dans les compétitions européennes.

En effet, le jeune attaquant international Nicolas Jackson a permis à son club Villareal de s'imposer en Autriche devant Austria Vienne (1-0).

Entrée à la 56ème, l'ex attaquant du Casa Sport a marqué le seul but de la partie (87e) qui permet au club Espagnol de se qualifier pour le tour suivant en totalisant 12 points en quatre matchs. Pour le jeune attaquant récemment appelé par Aliou Cissé, ce but peut être un bon point dans la course pour une place dans la liste au Qatar.