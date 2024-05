Everton : Gana Guèye prolonge

Partira ou partira pas ? WalfQuotidien annonce la fin du suspense. Gana Guèye reste à Everton.



Le quotidien d’information rapporte que les dirigeants du club ont fait fi de leurs difficultés financières et activé la clause d’un an supplémentaire figurant sur le contrat du milieu de terrain sénégalais. Ce dernier attendait d’être invité à la table des négociations à un mois de la fin de son contrat, le 30 juin prochain.



Les fans des Toffees applaudissent à l’annonce de la nouvelle. « Guèye a mérité son droit de continuer à jouer », a écrit Neil Lawson sur Toffeeweb.com, repris par le journal. « Gana est toujours l’un de nos joueurs les plus importants », ajoute Sam Hoare.



Unique buteur contre Brentford, lors de la 35e journée de Premier League, Gana Guèye a remis ça, lors de la 38e et dernière journée du championnat anglais, sauvant son équipe de la relégation.