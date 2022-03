EVERTON-NEWCASTLE: UN NOUVEAU MILITANT S’ACCROCHE AU POTEAU ET PROVOQUE L'INTERRUPTION DU MATCH

Un militant de l’association "Just stop oil", qui œuvre pour l’arrêt de la consommation de pétrole, s’est attaché au niveau du cou à un but de Goodison Park lors du match entre Everton et Newcastle ce jeudi soir, provoquant une coupure d’environ sept de minutes. Mercredi, une action similaire avait été menée lors du match entre Arsenal et Liverpool.







L’association “Juste stop oil” ("arrêtez tout simplement le pétrole") a récidivé avec un nouveau coup d’éclat. Ce jeudi soir, un militant de cette organisation de défense de l'environnement s’est attaché au niveau du cou au poteau de l’un des buts de Goodison Park, provoquant l’arrêt de la rencontre entre Everton et Newcastle (match en retard de la 20e journée de Premier League) pendant environ sept minutes, entre la 49e et la 56e. La rencontre a finalement été remportée 1-0 par Everton à la 90+9e grâce à un but d'Iwobi.





"Il est temps d'agir"





Sur les réseaux sociaux, l’association a expliqué le geste de son activiste. "Ce soir, Louis, un membre de Just Stop Oil âgé de 21 ans, s'est accroché au poteau de but à Goodison Park portant un t-shirt Just Stop Oil, provoquant l'arrêt momentané du jeu par l'arbitre. En expliquant pourquoi il a choisi cette action, Louis a déclaré: ‘Nous sommes en 2022 et il est temps de lever les yeux, d'intervenir et de ne pas rester les bras croisés. Il est temps d'agir comme si c'était une urgence’", a écrit l’association, qui compte un peu plus de 1 700 abonnés sur Twitter.









Mercredi soir, lors de la rencontre entre Arsenal et Liverpool (match en retard de la 27e journée de Premier League), un autre activiste a fait exactement le même geste. Le jeune homme avait alors rapidement été évacué du terrain, sous de nombreuses insultes venant de supporters. "Notre dépendance au pétrole et au gaz finance Poutine et la guerre dans le monde entier, tuant des milliers de civils innocents", avait expliqué l’organisation sur Twitter.