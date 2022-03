Exclusion des clubs russes : Aboutrika demande à la Fifa d’élargir les sanctions en... !

Mohamed Aboutrika demande à la Fifa d'élargir ses sanctions

Véritable monument du football africain, Mohamed Aboutrika a inscrit son nom au palmarès des plus grands joueurs du continent. Multiple vainqueur de la Ligue des champions de la Caf Total et double champion d’Afrique des nations (2006 et 2008), l’international égyptien a souvent mené les Pharaons vers le succès.





Mohamed Abroutika a raccroché les crampons, mais il continue de suivre avec attention l’actualité du football en tant que consultant dans les médias.





La dernière en date, c’est la décision de la Fifa d’exclure la Russie des barrages de la Coupe du monde prévus en mars prochain. Une décision à la suite de laquelle l’ancien Pharaon réagit et demande aux instances de la Fédération internationale de football association d’agir également dans le cas de la situation entre Israël et la Palestine.





«La décision de suspendre les clubs et les équipes russes de toutes les compétitions doit être accompagnée d’une interdiction de ceux qui sont affiliés à Israël, qui tue des enfants et des femmes en Palestine depuis des années», a indiqué l’ancienne star des Pharaons sur Twitter.