FA Cup : Édouard Mendy rejoint Sadio Mané en finale

Vers un nouveau face-à-face entre Édouard Mendy et Sadio Mané à Wembley. En effet, Chelsea, du portier sénégalais, rejoint Liverpool en finale de la FA Cup, grâce à sa victoire (2-0) en demi-finale, ce dimanche, contre Crystal Palace.





Cinq jours après avoir perdu leur couronne continentale face au Real Madrid, en Ligue des champions, les Blues se sont donc consolés en se qualifiant pour la finale de la Coupe d’Angleterre.





Longtemps laborieux offensivement et face à des Eagles moins tranchants après la pause, les hommes de Thomas Tuchel ont su se montrer patients et réalistes, en marquant sur leurs deux premières vraies occasions, par Ruben Loftus-Cheek (1-0, 65e) et Mason Mount (2-0, 75e). Crystal Palace pourra regretter deux belles occasions manquées par Kouyaté.





Chelsea défiera, le samedi 14 mai prochain, Liverpool, vainqueur, samedi, de l’autre demie contre Manchester City (3-2).