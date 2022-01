FA Cup : Sans briller Manchester United élimine Aston Villa

Dans le dernier match du 3e tour de la FA Cup, Manchester United a sorti Aston Villa (1-0) de la compétition lundi, grâce à l'ouverture du score rapide de Scott McTominay.



Manchester United passe au tour suivant de la FA Cup en éliminant Aston Villa (1-0), mais sans pour autant rassurer. L'Ecossais Scott McTominay avait ouvert le score (8') rapidement dans le match mais les Red Devils ont tremblé plusieurs fois durant cette rencontre Les Mancuniens n'ont pas su sortir de leur camp et ont subi le pressing et l'intensité d'Aston Villa.

Si l'aspect collectif est loin d'être rassurant pour les hommes de Ralf Rangnick, les prestations individuelles ne sont pas meilleures. Titulaire aux côtés de Greenwood et Cavani, Marcus Rashford n'a pas semblé concerné par le jeu, gâchant de nombreuses opportunités offensives de son équipe.





Deux buts refusés et une barre touchée pour Aston Villa





Aston Villa était venu à Old Trafford avec de bonnes intentions. Les Villans n'ont pas démérité avec la transversale touchée par Watkins (30e) puis les deux buts refusés en seconde période. Le but de Danny Ings (54e) a d'abord été annulé pour une position de hors-jeu très légère après de longues minutes de vérification à la VAR de l'arbitre Michael Oliver. Même chose pour Ollie Watkins (59e) quelques minutes plus tard, encore pour un hors-jeu. Avec plus de 58% de possession, Aston Villa n'est pas passé loin de sortir une équipe de Manchester en manque d'inspiration.





Au prochain tour, Manchester United affrontera Middlesbrough (D2) à Old Trafford, le 5 février, qui a dû batailler durement pour venir à bout de Mansfield Town (D4) au tour précédent.