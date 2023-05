Fabrizio Romano : « Sadio Mané veut toujours rester au Bayern »

Le feuilleton de la star sénégalaise en Allemagne repart de plus belle. Selon des informations de Sky Sport Germany, Sadio Mané aurait manifesté des envies de départ du Bayern Munich. Le média allemand ajoute que le coach allemand de la formation bavaroise ne compterait plus sur lui. Ce qui n’est qu’une rumeur vient d’être balayée d’un revers de main par le journaliste sportif spécialiste en transfert, Fabrizio Romano.