Face à Bombardier, ce mercredi: Un coup ‘’Franc’’ du Parcellois pour franchir un nouveau palier

Le 21 mai dernier, Franc (Académie Jambar Wrestling) terrassait Forza à l'Arène nationale pour sa 12e victoire en autant de sorties. Quasiment un an jour pour jour après sa dernière victoire, soit ce mercredi 1er mai, Emile François Gomis de son vrai nom va faire face à Bombardier, ancien Roi des Arènes et un des ténors de la lutte. Un choc qui pourrait lui permettre de franchir définitivement la cour des grands.

Les Rocs des Parcelles Assainies ont le vent en poupe. Ces dernières années, Modou Lo a démontré sa suprématie sur la lutte sénégalaise, réussissant à garder sa couronne de Roi des Arènes, malgré les nombreux postulants qui se sont succédé. Mais dans l'ombre de Modou Lô, un autre lutteur des PA fait son chemin, et de fort belle manière. Il s'agit d’Emile François Gomis, connu sous le nom de Franc.

Sur le devant de la scène depuis sa victoire face à Forza, le Parcellois a réussi à décrocher la chance qu'il espérait : croiser un des ténors de la lutte pour montrer sa valeur. Il souhaitait affronter Reug Reug (qui l'a déjà battu en Mbapatt), mais il a finalement décroché Bombardier, qui sort justement d'une défaite face à Reug Reug. Une chance pour le jeune lutteur d'entrer définitivement dans la fameuse "cours des grands". Un challenge loin de lui faire peur.





"Bombardier est un grand sportif et une référence pour nous. Mais je veux un combat de haute facture entre nous. Je vais lui dire ce que personne ne lui a jamais dit. Je lui donne 30 secondes et s’il ne vient pas j’irai le chercher pour le battre", disait-il même en marge de ce combat. Une déclaration qui avait provoqué l'ire de son futur adversaire...

Ancien champion de Mbapatt, Franc a eu un parcours honorable pour aujourd'hui toquer à la porte des plus grands. Il a débuté sa carrière dans la lutte avec frappe un soir de 29 décembre 2013, face à Guedj Bamboulane. Un combat qu'il a remporté sans sourciller, avant d'affronter Diarra 2, quasiment un an et demi plus tard. Après une deuxième victoire, Franc va croiser et battre Reumz le 31 juillet 2015. S'en suivront des victoires face à Serigne Ndiaye 2 (le 13 mai 2016), Thiatou Yoff (le 25 décembre 2016), Ndiaga Doolé (le 5 avril 2017), Mbaye Tine 2 (le 23 juin 2018) et Nguer (le 27 juillet 2019). Entre temps, en 2018, il deviendra champion d'Afrique de lutte sans frappe, en succédant à Reug Reug.





Avec 8 victoires en autant de combats au sortir de l'année 2019, Franc devient une réalité à prendre en compte. Si c'est encore insuffisant d'entrer dans la cour des grands, Franc,rencontre des lutteurs reconnus. Le 8 mars 2020, il rencontre Bébé Saloum et le bat, puis Tyson 2, le 19 juin 2021. Un an plus tard jour pour jour, le 19 juin 2022, Franc bat Sokh. Le 21 mai 2023, il affrontera Forza, qu'il battra également. 12 combats, 12 victoires ! L'un des derniers lutteurs à avoir réalisé pareille performance fut… Modou Lo. Ce dernier ira même jusqu'à 14 victoires en 14 combats, avant de s'écrouler face à Balla Gaye 2.





Face à Bombardier, ce 1er mai, Franc tentera de continuer sur sa lancée, mais aussi de faire mieux que son mentor Modou Lo, battu par le B52 il y a un peu plus de 8 ans. Un défi de taille cependant car Franc rencontre un colosse. Durant son parcours, le lutteur des Parcelles Assainies a fait preuve de souplesse, de force et de technique pour vaincre ses adversaires, mais cette fois-ci, il devra allier les trois pour espérer battre l'un des lutteurs les plus robustes de l'arène.





Palmarès de Franc

12 victoires

Guedj Bamboulane (29 décembre 2013)

Diarra 2 (1er mars 2015),

Reumz (31 juillet 2015)

Serigne Ndiaye 2 (13 mai 2016),

Thiatou Yoff (25 décembre 2016)

Ndiaga Doolé (5 avril 2017)

Mbaye Tine 2 (23 juin 2018)

Nguer (27 juillet 2019)

Bébé Saloum (8 mars 2020)

Tyson 2 (19 juin 2021)

Sokh (19 juin 2022)

Forza (21 Mai 2023).