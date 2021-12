Face-à-face avec Ama Baldé: Le cortège de Modou Lô caillassé à Pikine

Le face-à-face tant attendu entre Modou Lô et Ama Baldé n’aura finalement pas lieu, ce samedi. Et pour cause, le cortège du roi des arènes a été accueilli par des jets de pierres à Pikine. Il était donc difficile, voire impossible pour le leader de l’écurie Rock Énergie d’accéder à l’arène nationale, où l’attendait son adversaire, malgré l’intervention de la police.



Finalement, Mod’Lô et sa suite ont dû rebrousser chemin, sous l’escorte des forces de l’ordre.



Pourtant, le promoteur du combat royal, Luc Nicolaï avait pris des dispositions sécuritaires particulières pour la tenue de ce face-à-face. Un rendez-vous qui aura fini par avorté comme ce fut le cas il y a quelques mois, à la place du Souvenir. Ainsi, la violence fait encore parler d’elle dans la lutte avec frappe.