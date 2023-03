Face-à-face Reug Reug-Sa Thiès : après les incidents, le CNG tape fort

Lors de leur dernière réunion hebdomadaire, lundi dernier, les responsables de la lutte se sont penchés sur les incidents qui ont fait foirer, samedi dernier, le face-à-face entre Reug Reug et Sa Thiès en vue de leur combat, dimanche 5 mars. «Le CNG déplore ce qui s’est passé, c’est regrettable», a déclaré dans Sunu Lamb le deuxième vice-président de l’instance, Meissa Ndiaye.



Ce dernier annonce que «des sanctions sont prévues», mais les parties seront d’abord entendues. «Le président, le coach et le manager de chaque écurie seront convoqués cette semaine par la commission Règlement et Discipline du CNG. Les deux lutteurs sont aussi convoqués pour le mercredi 8 mars, c’est-à-dire après leur combat», informe la source du journal.



En attendant les auditions, le CNG va suspendre les face-à-face d’avant combat à titre conservatoire. «Parce que nous nous sommes dit que malgré tous les efforts que nous sommes en train de faire, nous n’avons pas encore ce que nous voulons», justifie Meissa Ndiaye.