Fadiga, premier buteur du Stade Me Wade : ‘’C’est anecdotique…, mais symbolique’’

L’ancien numéro 10 des Lions Khalilou Fadiga, a régalé le public du stade Me Abdoulaye Wade avec ses crochets du pied gauche et ses passes précises. Mais surtout pour avoir marqué le premier but lors du match d’exhibition entre légendes du football africains.







‘’Le plus important c’était d’avoir cette communion avec le peuple sénégalais, de remercier le Président de la République pour ce magnifique stade dont nous avons profité. Il fallait montrer que le Sénégal, qu’on n’est pas champions d’Afrique dans le terrain, mais nous le sommes aussi sur le plan infrastructurel’’, a fait savoir Fadiga.

Selon l’ancien gaucher magique des Lions, ‘’c’est anecdotique le fait de marquer le premier but dans ce stade. C’est symbolique, mais j’en suis fier. Quand je vois nos jeunes frères célébrer leur victoire comme on le faisait, on se rend compte que les générations passent, mais l’affection et l’amour entre Sénégalais dure et perdure.’’