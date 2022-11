Famara Diédhiou sur son premier but en Coupe du monde : ‘’Il est spécial’’

Auteur du deuxième but sénégalais face au Qatar, Famara Diédhiou est à sa 11e réalisation avec l’équipe nationale du Sénégal. Mais ce but en Coupe du monde est très spécial pour le pensionnaire d'Alanyaspor en Turquie.





‘’Ça fait plaisir de marquer, mais je pense que celui-là est spécial, vu que c'est mon premier but, surtout à la Coupe du monde. J'en suis fier et je suis fier de toute l'équipe. On a essayé de mettre ça en place sur les coups de pied arrêtés et ça a marché ce soir. Donc, on est content’’, a fait savoir l’attaquant des Lions en zone mixte.