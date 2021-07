Fatick - Présidence FSF : Mady Touré reçoit les prières de l'adjoint au Maire

Le président Mady Touré a rencontré les acteurs du foot de Fatick ce jeudi matin avec la présence de la première adjointe et deuxième adjoint du maire, respectivement Mme Diouf, et Issiakha le délégué par le maire de Fatick et ministre des Sports, Matar Ba.



Comme lors de tous ses passages dans les régions, le candidat du renouveau a exposé devant les acteurs son programme.

S’en est suivi le discours du deuxième adjoint au maire, Issiakha Dieng.

« On avait des contraintes de temps et on voulait se retirer mais quand tu as abordé ces 7 points, on a jugé nécessaire de rester et d’écouter tout le programme. On ne vote pas, on est d’aucun camp mais on voudrait dire que ce programme est rassurant et satisfaisant », s’est réjoui le deuxième adjoint au maire de Fatick.





Il a conclu en priant de recevoir le maillot du Sénégal des mains de Mady en tant que président de la FSF lors de leur prochaine rencontre.

Comme à son habitude, l’assistance composée de journalistes, présidents et représentants de clubs a validé à l’unanimité la pertinence du programme.

« Votre programme nous rassure. Ceux qui remettent en cause votre expérience n’ont pas la notion de ce concept. En tant que délégué de club je comprends pourquoi la majorité de l’opinion vous plébiscite. Vous avez proposé un programme et les autres hormis le consensus, ils n’ont pas proposé de vision. Si le vote était au suffrage universel direct, il n’y aurait pas débat », a affirmé Cheikh Faye, délégué d’Uscan Niakhar.

Le délégué a aussi conseillé au candidat Mady d’aller au vote parce qu’il n y a pas de consensus puisque les trois autres candidats sont comptables d’un même bilan et il représente l’espoir pour le développement du football.

Même son de cloche pour Sakhla Sylla, internationale de football à l’équipe féminine de USPA.

« Ils disent que vous n’avez pas d’expérience. Oui vous n’avez pas l’expérience de roublardise. On est fatigué et on veut que tu nous sauve. Ils n’ont rien foutu. Fatick, je vous prie de soutenir Mady ».









Le patron de GF a déjà visité 12 des 14 régions du pays. Il lui reste Dakar et Thiès avant l'élection du 7 août 2021.