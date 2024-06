FC Barcelone : Ce qui bloque le transfert de Mikayil Faye à Porto

Le défenseur sénégalais du FC Barcelone, Mikayil Faye, se rapproche de plus en plus d'un départ. Désireux de jouer au plus haut niveau après une saison complète avec la réserve du club catalan en 3e division, le joueur de 19 ans est proche de rejoindre le FC Porto.



Selon les informations rapportées par la presse espagnole, notamment "Relevo", Mika Faye est tout proche de signer au FC Porto. Ce que confirme le journaliste italien Fabrizio Romano. Cependant, ce dernier révèle également ce qui bloque, pour le moment, ce transfert.



En effet, le Barça et Porto discutent d'un prix d'environ 15 millions d'euros (9,8 milliards F CFA) pour l'international sénégalais. Mais le club catalan souhaite une clause libératoire dans le contrat de Mikayil Faye, s'il signe à Porto. Le Barça souhaiterait garder la main sur le joueur sénégalais de manière à pouvoir le racheter à l'avenir. Actuellement, les deux clubs discutent de ce point pour trouver une solution.



En attendant, la presse catalane, de son côté, a révélé que Mikayil Faye disputera la présaison avec le FC Barcelone, afin de convaincre le nouvel entraîneur Hansi Flick.