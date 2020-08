FC Barcelone : “ Neymar peut aider Leo à ce que le club redevienne géant...”

Daniel Alves s’improvise conseillé-expert pour le FC Barcelone. Le Brésilien estime que le FC Barcelone devrait récupérer Neymar, malgré les rancoeurs.



“Si le Barça n’a pas tenté de le récupérer avant, c’est par rancoeur“, a-t-il déclaré sur les ondes de Catalunya Radio comme le rapporte Goal.com. “Mais ils savent que Neymar peut aider Messi et contribuer à ce que le Barça redevienne géant. Le football est de plus en plus équilibré. Donc même si vous avez Messi, Neymar ou Cristiano Ronaldo, c’est l’équipe qui fait vivre. Si tu joues avec Messi ou Neymar, c’est comme jouer à 13 joueurs, mais tu as besoin d’une équipe“.