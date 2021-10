FC Barcelone : Les chiffres de la crise économique

Le FC Barcelone est en pleine crise financière. Alors que le club catalan avait tablé sur des pertes de l’ordre de 200 millions d’euros en raison notamment de la pandémie à Covid-19, la situation est pire, selon les chiffres présentés aux partenaires.



Le club a enregistré, pour l’exercice 2020/2021, une perte de 481 millions d’euros, soit près de deux fois et demie plus importantes, que ce qui avait été prévu par le club.



« Le bilan de la saison 2020/2021, avec 631 millions d’euros de revenus et 1,136 milliard d’euros de dépenses présente un résultat de 481 millions d’euros de pertes, après paiement des impôts », a révélé le club catalan.