FC Barcelone : les premiers mots émouvants de Dani Alves

De retour au FC Barcelone, le latéral brésilien a partagé un message émouvant sur ses réseaux sociaux et annonce son ambition de vouloir reconstruire le club catalan.



Parti en 2016 et figure des grandes années du FC Barcelone, Dani Alvès fait son grand retour dans un club désormais entraîné par Xavi, son ancien coéquipier. Dans un communiqué publié ce vendredi soir, le club catalan a annoncé avoir «trouvé un accord concernant l'arrivée du latéral brésilien pour disputer ce qu'il reste de la saison 2021/22. Le joueur s'entraînera avec le groupe dès la semaine prochaine mais il ne pourra jouer qu'à partir du mois de janvier 2022.»





Tout juste après son officialisation, le Brésilien s'est exprimé sur ses réseaux sociaux. «Presque cinq ans à me battre comme un fou pour arriver à ce moment. Je ne savais pas que cela durerait si longtemps, je ne savais pas que ce serait si dur, mais je savais au fond de mon cœur et de mon âme que ce jour viendrait», a-t-il expliqué. Son nouvel entraîneur, Xavi Hernandez, considère que le Brésilien peut apporter son expérience, son professionnalisme et son caractère pour inverser la situation délicate du club blaugrana.





Dani Alvès veut aider le Barça





À 38 ans et libre de tout contrat depuis son départ de São Paulo en septembre dernier, le Brésilien revient en Catalogne où il a passé 8 saisons entre 2008 et 2016, faisant partie de cette génération dorée qui a tout gagné. S'il ne peut débuter la saison qu'à partir du mois de janvier prochain, en raison de son état physique, Dani Alvès, qui a remporté 23 titres sous le maillot du FCB, devrait apporter énormément de bien au vestiaire blaugrana, qui a perdu Lionel Messi cet été.









De son côté, Dani Alvès a expliqué qu'il souhaitait participer à la reconstruction de son club de cœur, mal embarqué en Championnat depuis le début de la saison. «Je reviens à la maison d'où je ne suis jamais parti et comme je l'ai dit avant de partir, je suis l'un des vôtres, je ne sais pas combien de temps ce rêve va durer, mais qu'il dure pour toujours. À bientôt là où cela me passionne le plus, avec les mêmes émotions que lors de mes premiers pas et avec le même désir d'aider à reconstruire LE MEILLEUR CLUB DU MONDE. Je suis de retour à la maison !» Les fans du club catalan apprécieront.