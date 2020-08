FC Barcelone : Lionel Messi aurait confirmé ses envies de départ à Ronald Koeman

Depuis vendredi dernier, le FC Barcelone est en pleine crise après avoir été humilié 8 à 2 par le Bayern Munich en 1/4 de finale de l'UEFA Champions League. Une gifle monumentale qui ne pouvait pas rester sans conséquence. Des têtes, à commencer par celle de Quique Setién (entraîneur) puis Eric Abidal (secrétaire technique), ont déjà sauté. Et le grand ménage devrait se poursuivre puisque pratiquement tous les joueurs sont transférables. Ce qui ne sera évidemment pas le cas de Lionel Messi, la star de cette formation blaugrana. Pourtant, «La Pulga» agite le club en coulisses.







Quelques minutes seulement après l'élimination du Barça vendredi dernier, la Cadena COPE avait expliqué que le numéro 10 catalan était marqué par cette défaite et qu'un départ ne serait pas impossible. Deux jours plus tard, le 16 août, le média brésilien Esporte Interativo révélait que Lionel Messi était bel et bien décidé à quitter le Barça, où son contrat court jusqu'en juin 2021. Dans le flou concernant la position du joueur selon Sport, les pensionnaires du Camp Nou se plieraient en quatre pour accéder à ses volontés, eux qui ont donc déjà effectué quelques changements avec les départs de Setién et Abidal, ainsi que l'arrivée de Ronald Koeman.





Messi a dit à Koeman qu'il ne voyait pas l'avenir à Barcelone

Un entraîneur qui veut absolument bâtir autour de l'international albiceleste. « Je ne sais pas si je dois convaincre Messi. Il est le meilleur au monde et le meilleur du monde, tu le veux dans ton équipe, pas le contraire. Pour ma part, j'adorerais travailler avec Messi, il te gagne des matchs et je serai très heureux s'il veut rester. Il a un contrat, mais il faut lui parler, bien sûr. Nous allons parler à plusieurs joueurs, dans le cas de Messi, j'espère qu'il continuera ici pendant plus d'années. (...) Je ne vais pas révéler des choses privées dont je vais parler avec les joueurs. Les décisions sont prises par moi. Messi a un contrat et est si important que je le veux dans mon équipe. »