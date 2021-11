FC Barcelone : Messi règle ses comptes avec Laporta

L'ancien numéro 10 du FC Barcelone a profité d'un entretien accordé en Espagne pour mettre les choses au clair avec son ancien président.



Les propos de Lionel Messi dans cet entretien accordé à Sport commencent à faire le tour de la planète. Dans cette interview, la star argentine évoque notamment son désir de revenir à Barcelone pour travailler au Barça à l'avenir, ainsi que sa relation avec Kylian Mbappé et Neymar. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il en a aussi profité pour mettre certaines choses au clair.



« J'ai fait tout ce qui était possible pour rester, jamais on ne m'a demandé de jouer gratuitement. On m'a demandé de baisser mon salaire de 50% et j'ai accepté sans aucun problème. Nous étions prêts à aider le club encore plus. Mon désir et celui de ma famille était de rester à Barcelone », a par exemple lancé l'Argentin, voulant bien signaler qu'il était prêt à tout pour rester.



Il n'a pas apprécié les propos de Laporta



Puis, il en a profité pour tacler Joan Laporta. « Personne ne m'a demandé de jouer gratuitement, mais dans le même temps pour moi les propos du président sont déplacés. Ils m'ont fait mal car je crois qu'il n'a pas besoin de dire ça, c'est comme renvoyer la patate brulante et ne pas assumer les conséquences, ni se porter responsable de certaines choses. Et ça ça fait penser certaines choses aux gens et ça crée des doutes que je ne pense pas mériter », a lancé le joueur parisien.



Pour rappel, le président barcelonais a récemment confié qu'il espérait que Messi accepte de jouer gratuitement en proposant cette option de lui même, et qu'il ne voulait pas mettre en danger l'équilibre financier du club. Des propos qui ne passent pas inaperçus en Catalogne...