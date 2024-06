FC BARCELONE, REAL MADRID : MESSI DÉSIGNE LE MERENGUE QU'IL DÉTESTAIT

Pendant 16 ans, de 2005 à 2021, Lionel Messi a disputé des Clasicos endiablés avec le FC Barcelone. Il a désigné le joueur du Real Madrid qu'il aimait le moins.







Dans une interview au podcast Dispuestos A Todos, Lionel Messi s'est livré comme rarement. Il a notamment évoqué la très douloureuse Copa America 2011, disputée en Argentine, et qui avait l'Albiceleste passer à la trappe en quarts de finale, aux tirs au but, face au rival uruguayen. Le point le plus bas de sa carrière puisqu'il assure avoir été insulté par les supporters argentins ce soir-là.





"C'est le joueur contre lequel je me suis le plus énervé"







Autre sujet, le FC Barcelone. La Pulga a désigné son adversaire le plus redoutable lors des Clasicos. Sans surprise, il a cité Sergio Ramos.





"Avec lui, nous nous sommes beaucoup battus. C'est le joueur contre lequel je me suis le plus énervé. Ensuite, nous avons été coéquipiers (à Paris), mais pendant les Clasicos, nous accrochions toujours. C'était des matches très intenses."