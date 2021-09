FC Barcelone : Ronald Koeman règle ses comptes avec Joan Laporta

Le coach néerlandais confirme qu'il y a de l'eau dans le gaz entre lui et le président du Barça à qui il reproche de "trop parler".



Décidément, il semblerait que l’agitation qui règne au FC Barcelone depuis le début du mercato estival ne veuille pas se calmer. Alors que l’on connaît les difficultés actuelles du club, le début de saison est plus que correct et le Barça suit le rythme dans le haut du classement de Liga (même si le match en retard à jouer contre le Séville FC permettra d’y voir plus clair). Ronald Koeman semble avoir pris la mesure d’un effectif qui a perdu des joueurs importants et doit composer avec de nombreuses blessures.



Pourtant, en coulisse, le torchon brûle entre Joan Laporta et son coach qui n’a pas hésité à répondre sèchement aux critiques émises par son président.

close



« Il a trop parlé »





C’est dans une interview accordée au média batave NOS que Ronald Koeman a donné quelques précisions sur ses rapports avec Joan Laporte. Le coach confirme qu’il y a de la friture sur la ligne avec le président blaugrana, mais que leur relation s’est améliorée. Il n’a pourtant pas hésité à recadrer les choses : « La semaine dernière il s’est produit quelque chose qui n’est pas bien selon moi. Il suggérait que l’entraîneur n’avait pas tous les pouvoirs. Il a trop parlé. Cela peut se faire en privé. J’aime ça quand un président s’engage et pose des questions. Mais cela ne doit pas se faire dans la presse, c’est le problème. », a-t-il précisé.