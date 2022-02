FC Barcelone : trois clubs volent à la rescousse de Memphis Depay

La saison avait si bien commencé... Lors de ses premières apparitions sous la tunique blaugrana, le Néerlandais avait mis tout le monde d'accord. Seulement, au fil que la saison avançait, pas aidé par les pépins physiques et la mauvaise dynamique de l'équipe, l'ancien de l'OL est rentré dans le rang. Cet hiver, on parlait même d'un départ, notamment parce qu'il n'aurait pas convaincu Xavi.



Et le quotidien Sport en rajoute une couche et confirme que l'avenir de la star des Pays-Bas devrait bien se situer loin de la Catalogne à partir de l'été prochain. Déjà, parce que le départ de Ronald Koeman et l'arrivée hivernale de joueurs comme Ferran Torres, Adama Traoré et Aubameyang lui ferment les portes du onze. Le principal concerné est conscient qu'il sera très difficile de jouer.