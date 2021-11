FC Barcelone : Xavi prend officiellement les rênes du club

Xavi Hernandez , Coach de Barcelone

Xavi Hernandez a été présenté aux socios ce lundi, dans l’enceinte du Camp Nou. L’ancien n°6 catalan a signé en faveur du Fc Barcelone jusqu’en 2026. Il aura la lourde tâche de relever un club mal-en-point aussi bien sportivement qu'économiquement.





Lors de sa présentation, l’ancien capitaine Blaugrana s’est dit heureux de sa signature et annonce la couleur. «J'ai une idée très claire, avec de l'exigence, des règles : travailler à fond et convaincre les joueurs pour obtenir des résultats. On nous jugera sur les résultats, mais on va essayer de bien jouer pour que les résultats arrivent. Mon but, c'est d'aider les joueurs. Il y en a qui ont la pression, je le vois depuis l'extérieur. On va les aider sur le plan personnel et professionnel. On doit être plus professionnel que jamais. Il faut améliorer ça. On travaillera très dur. C'est un projet sur le moyen-long terme», lance le nouvel entraîneur.





Véritable amoureux du beau jeu, le nouvel entraîneur veut redonner au Fc Barcelone son lustre d’antan et pour cela, il compte sur l’implication de toute l’équipe.





«On veut être très intenses, agressifs et récupérer le ballon dans la moitié de terrain de l'adversaire. On veut être une équipe qui donne tout sur le terrain. Je veux jouer avec des ailiers très ouverts. On a de quoi faire des variantes pour utiliser des systèmes différents. [...] On doit être un bloc. Que tout le monde soit à l'aise en défense comme en attaque. J'ai une très bonne relation d'amitié avec les capitaines. Il y a des moments où ça ne se passera pas comme prévu et ils doivent avoir ce leadership. On leur donnera beaucoup de pouvoir. [...] Plus que le système, c'est l'idée qui compte, le modèle. Presser haut, ne pas spéculer, créer plus d'occasions que l'adversaire. A Al-Sadd, on jouait en 3-4-3, parce qu'on dominait beaucoup. Ici, on peut commencer sur un 4-3-3 et ensuite passer en 3-4-3 ou en 3-5-2», dit-il.





Une signature qui intervient au moment de la trêve internationale. Xavi aura deux semaines pour faire connaissance avec son groupe et préparer les échéances déjà importantes pour le club.





Dès le retour de la trêve, le Fc Barcelone jouera un derby contre l’Espagnol Barcelone comptant pour la 14e journée de la Liga. Une compétition où le club pointe à la 9e place avec 17 pts au compteur. Trois jours plus tard, le club catalan reçoit le Benfica en Ligue des champions pour la 5e journée.