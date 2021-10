FC Barcelone: Xavi refuse l’offre de Laporta

Xavi, l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone, a récemment prolongé son contrat avec le club d’Al Saad au Qatar. Dans un interview pour La Vanguardia, il explique qu’il n’est pas pressé d’entrainer son ancien club.











Annoncé sur les tablettes du FC Barcelone depuis plusieurs mois, Xavi a prolongé son contrat de deux saison avec le club Qatari d’Al Saad mettant fin aux rumeurs d’une possible arrivée au FC Barcelone. Dans une interview pour le média espagnol, La Vanguardia, il déclare : « Nous avons renouvelé pour deux ans avec Al Sadd, nous sommes très heureux et ouverts à d’autres offres d’autres clubs, mais calmement. Ma priorité maintenant est ma famille et je ne ressens pas le besoin de partir. Je suis bien comme je suis. J’apprends, je fais des erreurs, je suis impliqué dans un très beau projet, qui ne concerne pas seulement Al Sadd mais aussi la Coupe du monde au Qatar, qui aura lieu dans un an. J’aurai un rôle important. Je ne suis pas pressé d’entraîner le Barça. » Dans le même temps, Ronald Koeman a finalement été maintenu par la nouvelle direction du club catalan. Supporter du FC Barcelone, il vous faudra attendre minimum deux saisons supplémentaires avant peut-être le retour de Xavi au Camp Nou.