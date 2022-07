FC Bayern : Le vestiaire est déjà raid dingue de Mané

Sadio Mane et les vestiaires du Bayern de Munich

Mêmes couleurs, nouvelle aventure, nouveau statut. Sadio Mané a rejoint la Bavière en provenance de Liverpool après 6 saisons passées au sein de la formation de la Merseyside.





Un changement d’air motivé, en partie, par le désir du joueur de franchir un nouveau palier mais aussi, et surtout, par la volonté exprimée du club dirigé par Oliver Kahn d’enrôler le fraîchement double « Ballon d’or » africain.





Son arrivée a suscité plusieurs interrogations parmi lesquelles figure celle de l’adaptation. A ce sujet, le défenseur français du FC Hollywood, Lucas Hernandez, n’a pas tari d’éloges à l’endroit de Sadio Mané. Il dévoile le secret de l’adaptation éclair du Sénégalais, liée, selon lui, à son comportement : « Il nous a beaucoup impressionnés, et pas seulement à l'entraînement. C'est un gars incroyablement humble et sympathique qui s'est très bien intégré à nous en quelques jours. Bien sûr, cela aide que nous parlions autant français dans le vestiaire. »





Pour rappel, le nouveau numéro 17 du Bayern a inscrit un but et délivré une passe décisive pour sa première apparition en amical face à l’équipe de MLS, DC United. Il n’avait pas pu prendre part au deuxième match amical contre Manchester City (défaite 1-0) à cause de la cérémonie des CAF Awards. L’attaquant sénégalais pourra très vite se rattraper avec la finale de la Super Coupe d’Allemagne qui va opposer le Bayern au RB Leipzig ce samedi 30 juillet.