FECAFOOT : Samuel Eto'o paie des arriérés de primes aux arbitres

Le 26 juin 2024 marque un tournant significatif pour le football camerounais, alors que la Ligue régionale de football du Littoral annonce le paiement des arriérés de primes des arbitres. Cette initiative, orchestrée par Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), vise à résoudre une crise financière qui affectait durement les officiels de matchs.







Les primes concernées couvrent la phase retour et les barrages de la saison précédente ainsi que la phase aller de la saison en cours. Ce geste survient alors que les critiques envers la gestion financière de la FECAFOOT se faisaient de plus en plus virulentes, menaçant l’intégrité et la motivation des arbitres. Les retards de paiement avaient suscité des tensions importantes, mettant en péril le bon fonctionnement du football régional.