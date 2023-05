Fédé de basket : 300 millions dépensés, les Lions sont les plus gourmands

Le bilan financier 2021-2022 de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) a été adopté samedi lors de l’Assemblée générale (AG) de l’instance qui a vu la réélection de Me Babacar Ndiaye, président depuis 2015, pour un troisième mandat de quatre ans. L’état des comptes révèle, selon Les Échos, des dépenses arrêtées à 338 millions 684 mille 865 francs CFA.



Plus de 100 millions de ce montant ont été engloutis par les Lions A dans le cadre des qualifications du Mondial 2023. Gorgui Sy Dieng et Cie ont coûté à la fédération 41 millions 156 mille pour la préparation et la participation à la fenêtre d’Alexandrie. La fenêtre de Monastir a nécessité 79 millions 686 mille 875 francs CFA.

Malgré ces fonds mobilisés, le Sénégal ne s’est pas qualifié pour la Coupe du monde.



Les Échos révèle que le rapport financier ainsi que celui d’activités ont été adoptés par l’AG de la FSBB.