Fédé de Foot : Que mijotent (encore) les adversaires d’Augustin Senghor ?

Me Augustin Senghor ne pense sans doute pas que sa réélection à la tête de la Fédération sénégalaise de football sera un match tranquille de 90 minutes sans prolongations, ni tirs au but. En tout cas, ses «challengers» sont en train de tisser leur toile.



Que mijotent-ils ? Après une première réunion le 21 mai dernier, Le Témoin a appris que les adversaires de Me Augustin Senghor se sont encore réunis, ce 1 juin, en présence de Mady Touré de Génération Foot et Saer Seck, de Diambars, les deux candidats déclarés, Mbaye Diouf Dia de Mbour Petite Côte, Louis Lamotte de la CSS.



Le débat aurait tourné autour des trois points évoqués lors du premier rendez-vous : consensus dynamique, programme commun de gouvernance et atteinte des objectifs à court terme. A l’issue de la réunion, les acteurs se sont mis d’accord pour … fédérer toutes les forces vives du football afin de porter très haut le flambeau et de réaliser tous les objectifs fixés.



La dernière ligne droite de ce groupe, c’est de se réunir encore pour préparer l’assemblée générale ordinaire de la Fédération sénégalaise de football prévue le 12 juin 2021. Le groupe devrait cependant régler rapidement la question de son candidat commun puisque Mady Touré et Saer Seck devront se déterminer.