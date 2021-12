Ferran Torres va signer au Barça, officialisation attendue ce lundi

Ferran Torres va signer au Barca

Le FC Barcelone a accepté de verser 55 millions d'euros à Manchester City pour faire venir Ferran Torres. L’attaquant est arrivé en Catalogne pour passer sa visite médicale, son transfert devrait être officialisé ce lundi.





Ferran Torres, jeune international espagnol de 21 ans, avait rejoint Manchester City en provenance de Valence en août 2020 pour 20 millions d'euros. Lors de la saison 2020-21, l'attaquant a inscrit 16 buts en 43 matches sous le maillot des Citizens, avec lesquels il a été sacré champion d'Angleterre, a remporté la Coupe de la Ligue anglaise et atteint la finale de la Ligue des champions. L'actuelle saison est moins souriante pour Torres, éloigné des terrains depuis plus de deux mois à cause d'une fracture à un pied.





Le Barça, en proie à des difficultés financières et contraint de laisser partir Lionel Messi au PSG en août, cherche à renforcer son secteur offensif après l'annonce la semaine dernière de la retraite de son buteur Sergio Agüero, victime de problèmes cardiaques, quelques mois à peine après son arrivée en Catalogne. Ferran Tores était une priorité de Xavi.





Guardiola confirme

L’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a confirmé jeudi que Ferran Torres lui avait demandé de quitter les champions d’Angleterre pour rejoindre Barcelone. “J’ai toujours le sentiment que lorsque le FC Barcelone et le Real Madrid frappent à la porte, il est difficile de dire non”, a déclaré Guardiola, lui-même ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone. “Quand il a frappé à ma porte et a exprimé son désir de départ, je lui ai dit de partir”, a indiqué le technicien catalan de 50 ans.