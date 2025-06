FIFA : Aliou Cissé nommé dans un groupe avec Arsène Wenger, Klinsmann...

Aliou Cissé, ancien sélectionneur des Lions du Sénégal, a été coopté par la FIFA pour intégrer le Groupe d’étude technique (TSG) chargé d’analyser l’ensemble des rencontres de la Coupe du monde des clubs 2025, prévue aux États-Unis à partir de ce dimanche. L'information émane du site officiel de l’instance mondiale du football, consulté par l'Aps.



Dirigé par Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial, le TSG est composé d’experts issus de divers horizons : Esteban Cambiasso (Argentine), Tobin Heath (États-Unis), Jürgen Klinsmann (Allemagne), Roberto Martínez (Espagne), Gilberto Silva (Brésil), Pascal Zuberbühler (Suisse) et Aliou Cissé (Sénégal).



Cette équipe technique a pour mission d’observer les matches, détecter les tendances tactiques émergentes et illustrer leurs analyses à l’aide des données recueillies par l’unité performance de la FIFA.



Aliou Cissé, actuellement sélectionneur de la Libye, a dirigé l’équipe nationale du Sénégal entre 2015 et 2025. Durant son mandat, il a remporté la Coupe d’Afrique des nations en 2021, une première historique pour le pays, et atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.



Cette nomination confirme la reconnaissance internationale de son expertise et son rôle croissant dans les instances techniques du football mondial.