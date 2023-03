FIFA : Fatma Samoura à Dakar

Dans un communiqué repris par Record, la Fédération sénégalaise de football (FSF) informe que la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samouré, sera à Dakar ce lundi pour un séjour qui prend fin vendredi.



La dirigeante sénégalaise sera à la tête d’une délégation composée, notamment, de Sarai Bareman, cheffe de la division Football féminin de la FIFA, et de Gelson Fernandes, le directeur Afrique de la division Associations nationales de l'instance.



Au menu : Record rapporte que les responsables de la FIFA assisteront au lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation du stade Demba Diop et visiteront le nouveau siège de la FSF ainsi que les centres Jules François Bocandé de Toubab Dialao et Youssou Ndiaye de Guéréo.