Fifa The Best : Ces étrangers qui ont voté pour Mané

Nous en savons un peu plus sur la liste des personnes qui ont voté pour Sadio Mané classé, cette année, 4e meilleur joueur au monde derrière Lewandowski, Cristiano Ronaldo et Messi.Signalons que Sadio Mané a été plombé par le manque de solidarité de ses compatriotes, qui ne l’ont pas soutenu d’une même voix.Mais, l’ailier de Liverpool peut cette fois remercier les Africains, qui ont massivement voté pour lui.Selon Afrik-Foot repris par Le Quotidien, pas moins de 10 capitaines de sélections africaines, comme André Ayew et Victor Wanyama l’ont, en effet, placé en tête de leur vote.Tout comme plus de 10 sélectionneurs africains en ont fait de même.Coéquipiers du Sénégalais, respectivement en sélection et chez les Reds, Kalidou Koulibaly et Naby Keïta lui ont réservé la 2e place.Idem pour Riyad Mahrez, Eric Maxim Choupo-Moting et plusieurs sélectionneurs dont Vahid Halilhodzic (Maroc).Djamel Belmadi (Algérie) et Gernot Rohr (Nigeira) ont également placé le Lion sur le podium.Hors Afrique, le Néerlandais Virgil Van Dijk, coéquipier du Sénégalais à Liverpool, n’a pas hésité à le placer en premier.Même chose pour le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, tandis que le Gallois Gareth Bale lui réservait la 3e place.Une belle consécration, même si elle aurait été encore plus appréciable un an plus tôt…Les Africains qui ont placé Mané en 1er (liste non exhaustive) : Saido Berahino (Burundi), Wais Daoud (Djibouti), Pa Modou Jagne (Gambie), André Ayew (Ghana), Victor Wanyama (Kenya), Hamari Traoré (Mali), Abdoul Bâ (Mauritanie), Jacques Tuyisenge (Rwanda), Akram Alhadi (Soudan) et Djene Dakonam (Togo).Sans oublier Michel Dussuyer (sélectionneur du Bénin), Christian Nsengi Biembe (sélectionneur de la RDC), Patrice Neveu (sélectionneur du Gabon), Tom Saintfiet (sélectionneur de la Gambie), Didier Six (sélectionneur de la Guinée), Jacob Mulee (sélectionneur du Kenya), Aliou Cissé (sélectionneur du Sénégal), Ndayiragije Ettienne (sélectionneur de la Tanzanie), Johnathan McKinstry (sélectionneur de l’Ouganda) et Zdravko Logarusic (sélectionneur du Zimbabwe).Les Africains qui ont placé Mané en 2e (liste non exhaustive) : Riyad Mahrez (Algérie), Charles Kaboré (Burkina Faso), Eric Maxim Choupo-Moting (Cameroun), Naby Keïta (Guinée), Kalidou Koulibaly (Sénégal), Mbwana Samatta (Tanzanie);Patrice Beaumelle (sélectionneur de la Côte d’Ivoire), Charles Akonnor (sélectionneur du Ghana), Mohamed Magassouba (sélectionneur du Mali), Corentin Martins (sélectionneur de la Mauritanie), Vahid Halilhodzic (sélectionneur du Maroc), Milutin Sredojevic (sélectionneur de la Zambie);Les Africains qui ont placé Mané en 3e (liste non exhaustive) : Ahmed Musa (Nigeria); Djamel Belmadi (sélectionneur de l’Algérie), Nicolas Dupuis (sélectionneur de Madagascar), Gernot Rohr (sélectionneur du Nigeria), Molefi Ntseki (sélectionneur de l’Afrique du Sud).Les Africains qui ont placé Salah en 1er (liste non exhaustive) : Abdallah Saïd (Égypte), Youssef Msakni (Tunisie), Denis Onyango (Ouganda), Mondher Kebaier (sélectionneur de la Tunisie).À signaler aussi que le capitaine croate, Luka Modric, a placé Salah en 3e et le sélectionneur Zlatko Dalic a classé l’Égyptien 2e.