FIFA THE BEST : Ces Sénégalais qui n’ont pas voté pour Sadio Mané…

Sadio Mané a terminé quatrième avec 29 points à la cérémonie The BEST remporté par Robert Lewandowski. Si le Polonais, auteur d’une saison pleine, n’a pas usurpé son titre de meilleur joueur de l’année décerné par la Fifa, le vote de Kalidou Koulibaly et Salif Diallo, journaliste à l’Aps en faveur du joueur du Bayern reste une grosse surprise.



Capitaine et journaliste représentant le Sénégalais, ils ont tous les deux mis Sadio Mané à la deuxième place de leurs votes. Tout le contraire du Sélectionneur des Lions Aliou Cissé qui a bel et bien mis Sadio Mané en premier dans son choix.



Voici les votes des Sénégalais



Kalidou Koulibaly, capitaine : Robert Lewandowski Sadio Mané Sergio Ramos



Mamadou Salif Diallo, journaliste : Robert Lewandowski Sadio Mané Kevin De Bruyne



Aliou Cissé, sélectionneur : Sadio Mané, Robert Lewandowski, Mohamed Salah

