Fifa The Best: Martinez, Bounou et Courtois nommés pour le prix du meilleur gardien

Le champion du monde argentin Emiliano Martinez, le Marocain Yassine Bounou et le Belge Thibaut Courtois prétendent au prix du meilleur gardien qui sera remis lors des Trophées "Fifa Best" le 27 février à Paris, a annoncé mercredi la Fédération internationale de football.





Martinez s'est distingué lors du Mondial-2022 au Qatar en stoppant notamment deux tirs au but en finale face à la France mais il aussi défrayé la chronique avec une célébration obscène à l'issue du match au moment de recevoir son prix du meilleur gardien du tournoi.





Bounou a de son côté été l'un des héros du Maroc, premier pays africain qualifié pour les demi-finales d'une Coupe du monde.





Si la Belgique a totalement raté son Mondial (élimination au 1er tour), Courtois a lui été l'un des artisans du 14e sacre du Real Madrid en Ligue des champions.





Chez les dames, les trois gardiennes nommées sont l'Allemande Ann-Katrin Berger, l'Anglaise Mary Earps et la Chilienne Christiane Endler, qui évolue à Lyon.





Les finalistes pour les prix des meilleurs joueur et joueuse, ainsi que pour le prix Puskas du plus beau but, seront connus vendredi tandis que les nommés pour les prix du meilleur entraîneur, chez les hommes et les femmes, seront dévoilés jeudi.





Les lauréats sont déterminés par un jury international composé des sélectionneurs actuels de toutes les équipes nationales féminines et masculines, de leurs capitaines et d'un journaliste spécialisé de chaque pays représenté par une équipe nationale. Le grand public peut également voter sur le site fifa.com.