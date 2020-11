FIFA-The Best : Sadio Mané parmi les 11 nommés

2020 est et restera une année particulière pour le monde entier. Et le milieu du football n'échappe pas à cette règle. France Football a donc décidé qu'il n'y aurait pas de Ballon d'Or cette année. La FIFA a, elle, décidé de maintenir la cérémonie des The Best FIFA Football Awards. Une cérémonie organisée depuis 2016 et qui récompense footballeur, footballeuses ou encore entraîneurs. Toutefois, cet évènement sera organisé le 17 décembre prochain depuis Zurich, dans des conditions particulières en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19. En effet, ce gala sera virtuel pour l'occasion !Ce mercredi, la FIFA a donc dévoilé les noms des footballeurs nommés pour le prix The Best- Joueur de la FIFA 2020. L'instance dirigeante du football mondial a expliqué comment ces joueurs avaient été sélectionnés. «Un panel d'experts du football masculin a établi une liste de 11 candidats au prix The Best - Joueur de la FIFA 2020, basée sur leurs accomplissements durant la période allant du 8 juillet 2019 au 7 octobre 2020. Le vote pour désigner le vainqueur sera effectué par quatre catégories de votants ayant le même poids (fans, journalistes, sélectionneurs et capitaines des équipes nationales). Les noms des trois finalistes de chaque catégorie seront révélés à une date ultérieure et les vainqueurs seront révélés lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards, qui se tiendra à Zurich le 17 décembre».Onze joueurs ont donc été nommés pour remporter ce précieux trophée. Lauréat du titre en 2019, Lionel Messi (FC Barcelone) figure bien dans cette liste. Ce qui est aussi le cas de son plus grand rival, Cristiano Ronaldo (Juventus), important dans la conquête du scudetto avec 31 réalisations. Mais les deux légendes du football ont de sérieux concurrents cette année. Auteur d'une année tout simplement monstrueuse avec le Bayern Munich, équipe avec laquelle il a tout raflé (Ligue des champions de l’UEFA, Bundesliga allemande et Coupe d’Allemagne), Robert Lewandowski a aussi empilé les buts, terminant notamment meilleur buteur de la Ligue des Champions 2020. Son ex-coéquipier, Thiago Alcantara, parti depuis à Liverpool, a aussi été nommé, lui qui a été précieux dans la conquête de ces différents titres des Bavarois.Finalistes malheureux avec le Paris Saint-Germain de la dernière Champions League, Kylian Mbappé et Neymar Jr prétendent également à une victoire pour le The Best- Joueur de la FIFA 2020. Les champions de France auront donc leur mot à dire. Le PSG est donc bien représenté. Toutefois, Liverpool l'est encore plus avec trois joueurs (sans compter Thiago Alcantara) nommés. Il s'agit de Mohamed Salah, Sadio Mané et Virgil van Dijk, qui avait terminé deuxième lors de la dernière édition. Les trois hommes ont été essentiels dans la conquête du titre de Premier League des Reds. Un titre pour quel Kevin De Bruyne, magique avec Manchester City, s'est longtemps battu. Le Belge est lui aussi nommé par la FIFA, tout comme Sergio Ramos. Meilleur défenseur du monde pour certains, l'Espagnol, capitaine du Real Madrid, a remporté la Liga 2020 avec les Merengue. Les trois finalistes seront prochainement connus et le nom du vainqueur sera dévoilé d'ici trois semaines.Thiago Alcantara (Bayern Munich-Liverpool/Espagne/ 29 ans)Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/Portugal/35 ans)Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgique/29 ans)Robert Lewandowski (Bayern Munich/Pologne/32 ans)Sadio Mané (Liverpool/Sénégal/28 ans)Kylian Mbappé (Paris SG/France/21 ans)Lionel Messi (FC Barcelone/Argentine/33 ans)Neymar Jr (Paris SG/Brésil/28 ans)Sergio Ramos (Real Madrid/Espagne/34 ans)Mohamed Salah (Liverpool/Égypte/28 ans)Virgil van Dijk (Liverpool/Pays-Bas/29 ans)