Filipe Luis et “le manque d’ambition” d’Eden Hazard: “Il pourrait devenir le meilleur du monde”

Eden Hazard, joueur Real Madrid

En marge du choc entre l’Atlético Madrid et Chelsea mardi en Ligue des champions, le Daily Mail est parti à la rencontre de Filipe Luis, passé par les deux clubs. Le média anglais en a profité pour interroger le latéral brésilien sur Eden Hazard, son ancien coéquipier chez les Blues: “Il lui manque juste l’ambition de vouloir devenir le meilleur du monde. Car il pourrait l’être.”





Eden Hazard et Filipe Luis ont joué une seule saison ensemble, en 2014-2015, lorsque le Brésilien avait rejoint Chelsea avant de retourner à l’Atlético un an plus tard. Le latéral gauche, aujourd’hui à Flamengo, a tout de même eu le temps de se forger une opinion sur le Diable, qui était alors dans ses meilleures années. “Eden est, avec Neymar, le meilleur avec qui j’ai eu la chance de jouer. Il est tout en haut avec Messi et ces gars qui peuvent gagner des rencontres à eux seuls”, a estimé l’international auriverde auprès du Daily Mail.