Fils de Khalilou Fadiga : Noah explique pourquoi il ne supportait pas qu’on lui parle de son père

Noah Fadiga est le fils de Khalilou Fadiga. Ils sont tous les deux footballeurs, mais ça s’arrête là. Le premier est défenseur tandis que second était milieu ou attaquant. Noah est droitier alors que Khalilou était gaucher.



Malgré ces différences avec son pater, l’étiquette de «fils de…» lui collait fidèlement à la peau. C’était insupportable pour le latéral brestois. «Ça peut toujours me saouler qu’on me parle de mon père, mais c’était pire avant», indique Noah Fadiga dans des propos repris par Les Échos.



Il explique : «Quand j’avais 16 ou 17 ans, j’avais même beaucoup de mal. Limite, on me demandait comment allait mon père avant de me poser la question à moi. Ça me donnait le sentiment de ne pas avoir le droit d’exister réellement, comme si tout ce que je faisais ne comptait pas.»



Le Belgo-Sénégalais qui a choisi de porter le maillot des Lions, comme Khalilou Fadiga, ajoute : «C’est plus difficile de percer dans le football quand on est soi-même fils de footballeur. Comme si l’obligation d’être bon était encore plus forte.»