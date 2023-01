Fin de carrière internationale : Hugo Lloris ‘’passe la main’’

À 36 ans, Hugo Lloris, capitaine de l'équipe de France de football, a annoncé, ce lundi à "L'Équipe", sa retraite internationale.





C’est ainsi la fin d'une histoire de plus de 14 ans avec la sélection, qui a commencé le 19 novembre 2008, lors d'un amical contre l'Uruguay, au Stade de France (0-0).





‘’Il arrive un moment où il faut savoir passer la main, détaille l'intéressé. Je n'ai pas envie de m'approprier la chose. J'ai toujours dit et répété que l'équipe de France n'appartenait à personne et on doit tous faire en sorte que cela soit le cas, moi le premier. Je pense que derrière, l'équipe est prête à continuer. Il y a également un gardien qui est prêt (Mike Maignan)’’, lance-t-il dans l'entretien avec lequipe.fr.