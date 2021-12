Fin de carrière pour Sergio Agüero, l'attaquant du Barça

Victime d'un problème cardiaque, l'attaquant du Barça Sergio Agüero va annoncer dans les prochaines heures qu'il met un terme à sa carrière.



Arrivé au Barça cet été après dix saisons à Manchester City, Sergio Agüero (33 ans) va raccrocher les crampons après seulement cinq matches disputés sous le maillot blaugrana. L'Argentin avait dû abandonner ses coéquipiers lors de la réception du Deportivo Alavés (1-1), le 30 octobre dernier, après avoir ressenti une douleur à la poitrine. Il avait été hospitalisé dans la foulée et ses premiers examens avaient révélé qu'il souffrait d'une arythmie cardiaque (altération de la fréquence cardiaque).



Il est désormais établi qu'il ne pourra pas reprendre la compétition au plus haut niveau sans risque. Sergio Agüero devrait officialiser la nouvelle dans les prochaines heures, alors qu'une conférence de presse d'adieu doit avoir lieu mercredi au Camp Nou. Avec 184 réalisations en 275 rencontres, le "Kun" est le meilleur buteur étranger de l'histoire de la Premier League (4e au classement général). Finaliste de la Coupe du monde 2014 et vainqueur de la Copa America l'été dernier, le joueur formé à Independiente est par ailleurs le troisième meilleur buteur de la sélection argentine (41 buts en 101 capes).