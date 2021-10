Fin du mandat du Cng des courses hippiques, Oumar Collé Bao pressenti pour remplacer Cheikh Tidiane Niang

Dakarposte a appris de bonnes sources que le (Comité National de Gestion) des courses hippiques va changer de patron avec l’élection d’un nouveau président. À la tête de ce CNG depuis plus de dix ans, le mandat du Président Cheikh Tidiane Niang prend fin ce lundi 1er Novembre 2021.





Il nous revient que le propriétaire de chevaux, Oumar Collé Bao, est pressenti à la succession de Niang. Qui, sauf revirement, a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat.





Parmi les noms cités pour tenir les manettes du CNG des courses hippiques, un grand favori se dégage : Oumar Bao. Si cette élection est souvent propice aux surprises et au retournement de situation, ce dernier, passionné de chevaux et homme du sérail, a le profil parfait pour prendre la tête de l’instance.



Selon le vieux Khar Fall, rencontré ce dimanche matin à l'hippodrome de Thiès, cet illustre fils du regretté Iba Collé Bao connait parfaitement le monde des chevaux. "Il a le profil de l'emploi pour diriger le CNG" laisse t'il entendre.