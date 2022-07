Finale Can 2021 : Aliou Cissé revient sur le penalty raté de Sadio Mané

Le Sénégal a remporté la première CAN de son histoire en février dernier au Cameroun. Les Lions ont dominé aux tirs au but (4-2) les Pharaons d’Egypte. Sadio Mané avait mis au fond la balle décisive lors de la séance fatidique. Pourtant, dans le jeu, l’attaquant de Liverpool avait raté un penalty matinal.



Cinq mois plus tard, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, est revenu sur ce ratage et, surtout, dévoilé les ressorts qu’il a actionnés pour soutenir le moral de ses troupes. «Lors de cette finale, on est bien rentrés dans le match», rembobine-t-il dans les colonnes du journal Le Soleil, qui a repris ce jeudi une communication du technicien faite récemment devant des jeunes Africains de Créteil en France.



Aliou Cissé poursuit : «Au bout de trois minutes de jeu, on obtient un penalty, on le rate… A la mi-temps, tu essayes de remobiliser ton équipe : On a loupé un penalty certes, mais, dans le jeu, en réalité, il n’y avait pas beaucoup de choses à changer.»



Le souci du sélectionneur des Lions, à ce moment-là, «était surtout d’être persuadé que (son) équipe est bien rentrée dans cette finale».



Réponse : «C’était effectivement le cas, salue le technicien. Les consignes ont été bien respectées, le plan de jeu également. Il arrive de louper un penalty dans le football, mais un match comme ça ne se gagne pas au bout de quelques minutes de jeu. Nous nous sommes dit qu’on avait encore 45 minutes et peut-être même plus, jusqu’aux tirs au but. A ce moment-là, on se dit que l’on a des chances de gagner dans les 90 minutes, soit aux prolongations, soit même aux tirs au but. C’est ça une finale.»