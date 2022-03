FINALE CAN : L’anecdote d’Abdou Diallo sur le pénalty décisif de Mané

Abdou Diallo s’est confié sur le geste de Sadio Mané lors de la séance de tirs au but, entre le Sénégal et l’Égypte, lors de la finale de la CAN.



Alors qu’il se dirigeait vers le ballon pour frapper le cinquième pénalty décisif, Sadio Mané a eu un geste fort, comme l’a raconté son coéquipier Abdou Diallo sur la chaîne Youtube "Balle au centre".



Et d'être repris par Stades : «On sent qu’il a le poids sur ses épaules. Là, il avance, se retourne vers nous et nous prend tous dans ses bras. Là, tu sens ce moment incroyable et tu te dis que "c’est bon, on est tous en train de donner de la force"».



Diallo d'ajouter : «Il y va et après c’est l’explosion. C’est quand je suis bloqué au fond que je réalise que moi aussi je suis champion d’Afrique. Et c’est là que je chiale.»