Finale Can U17 : le coach marocain jette des fleurs au Sénégal, les mots du roi Mohamed VI aux Lionceaux

Il ne leur manquait que la CAN U17 pour boucler leur grand chelem et ils ne se sont pas loupés. La victoire a cependant tardé à se dessiner hier soir au stade Nelson Mandela d’Alger.





Menés au score à l’issue de la première période, les Lionceaux de la Teranga ont réussi à renverser la vapeur en deuxième mi-temps. Après la CAN 2022, le CHAN 2023, la CAN U20 2023 , le Sénégal soulève pour la première fois de son histoire cette CAN U17 en Algérie, une terre qui lui réussit plutôt bien.





« Je me réjouis de la prestation de mes joueurs »





Le Maroc était forcément déçu au coup de sifflet final. Le sélectionneur des Lionceaux de l’Atlas espérait vraiment soulever le trophée, mais il ne blâme pas pour autant ses joueurs, bien au contraire. « Malgré la défaite, nous avons beaucoup appris des matchs que nous avons disputés. Les équipes qualifiées en demi-finales disposent d’un grand niveau. Il faut tirer les enseignements qui s’imposent. C’est un bon test de préparation au prochain mondial. Je suis fier de mes joueurs…Je me réjouis de la prestation de mes joueurs, de l’esprit qu’ils ont démontré et de leur combativité tout au long de cette CAN» a déclaré Saïd Chiba. Il n’a pas manqué de jeter quelques fleurs à l’adversaire du soir.





« Un géant du football africain »





« Le Sénégal vient de prouver une nouvelle fois que ce pays est un géant du football africain. Le scénario est digne d’une finale. Nous avons beaucoup profité de cette compétition malgré la défaite. Ce tournoi contribue à notre progression…Le résultat est dur pour des joueurs de cet âge. Il faut avouer que l’adversaire nous a forcés à nous précipiter, et nous a mis dans des situations difficiles en seconde mi-temps » a analysé le technicien marocain.





L’homme a par ailleurs remercié le roi du Maroc pour son soutien. « Le Souverain a toujours entouré de Sa Haute sollicitude la jeunesse marocaine en termes de moyens et d’académies, à l’image de l’Académie Mohamed VI de football, ainsi qu’en termes d’infrastructures sportives de niveau mondial »a-t-il laissé entendre.





« L’exceptionnel exploit »





Après la défaite hier soir, le technicien marocain s’est entretenu au téléphone avec le roi Mohamed VI. Le Souverain lui a exprimé ses sincères félicitations, de même qu’aux joueurs et au staff technique. Il leur a demandé de maintenir le cap pour continuer par hisser haut l’étendard du Royaume.