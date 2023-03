FINALE CAN U20 EGYPTE 2023: Le Ministre, Yankhoba Diattara pousse les joueurs à la victoire

Une incitation à la victoire finale. C'est la quintessence du message que le Ministre des Sports, Yankhoba Diattara a adressé, aux lionceaux qui affrontent l'équipe de la Gambie en finale de la Can U20 qui se déroule à Égypte. Au nom du Chef de l’Etat Macky Sall, du Premier Ministre, Amadou Bâ et de l'ensemble du Gouvernement, le Ministre des Sports, Yankhoba Diattara, a transmis aux Lionceaux, le message d'encouragement aux lionceaux. Il a par la suite magnifié la performance de cette équipe.





«Dès l'entame de cette compétition, vous nous avez fait croire et démontrer avec la manière et le talent que c'est possible. Vos noms sont sur les langues du monde du football. Faites les écrire en lettres d'or. Vous le pouvez. Vous avez déjà créé cette émulation et emporté avec vous tout un peuple qui respire et vibre à la cadence et à l'adrénaline des pulsions et de la passion du football», s'est exprimé Yankhoba Diattara.

Dans son message, il a noté leur engagement, leur détermination et avant de les inviter à marcher sur les pas de leurs aînées de l'équipe nationale A.





«Depuis que vos grands frères, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et les autres ont pavé le chantier des trophées, vos prédécesseurs ont hissé haut le drapeau national sur les cimes du continent. Vous recevez le flambeau des Lions du Football Local vainqueurs du CHAN Algérie 2022. Vous avez la lourde tâche de le passer à vos cadets des U17 qui entrent en lice dans quelques jours. Ne jouez pas une quatrième finale de la CAN de votre catégorie, gagnez la première CAN de votre catégorie pour vous et pour votre peuple», a exhorté le Ministre. Ce pari ne sera relevé dans l'union, le respect des consignes de l'entraîneur et certainement avec le soutien des 17 millions de Sénégalais.