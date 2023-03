Finale Can U20 : Sénégal-Gambie, duel des ‘’frères ennemis’’ au parcours similaire

Sénégal-Gambie ! Il n’y a, sans doute, pas mieux pour la der de la Coupe d’Afrique des nations des U20 Egypte-2023. Le dernier acte de la compétition, prévu ce samedi à 17 h, oppose, sur le plan comptable, les deux meilleures équipes de la compétition. Lionceaux et Scorpions ont fini de faire le vide autour d'eux, avant de se retrouver en finale. Une rencontre qui présage beaucoup d’empoignades entre deux formations de pays voisins qui ont eu un parcours presque similaire et dont le duel s’annonce comme un derby.















Meilleures attaques, meilleures défenses













Classé parmi les favoris, le Sénégal a démarré en force cette compétition. Logés dans la poule A avec le pays hôte, les hommes de Malick Daf ont très tôt montré leurs ambitions. Avec trois victoires, ils terminent leaders du groupe avec 9 pts +8 et maintiennent cette dynamique de victoire au second tour. Les Lionceaux surclassent le Bénin (1-0) en quarts avant de sortir la Tunisie (3-0) en demi-finales. Le Sénégal réalise jusqu’ici un sans-faute exceptionnel avec 12 buts marqués et 0 but encaissé.













La Gambie aussi a survolé la poule C avec trois victoires en autant de matchs. En quarts de finale, les Scorpions ont laminé le Sud-Soudan 5-0, avant de surprendre le Nigeria en demi-finales sur la marque de 1-0. Depuis le début de la compétition, les Gambiens, qui n’ont encaissé aucun but, ont la deuxième meilleure attaque derrière le Sénégal, avec 10 réalisations.













La première étoile en ligne de mire













Les deux équipes vont tenter de garder leur invincibilité pour entrer l’histoire de cette compétition, en remportant leur premier titre de champion continental. Après trois finales perdues (2019, 2017, 2015), le Sénégal ne veut pas subir une nouvelle déconvenue. Les hommes de Malick Daf veulent suivre les traces de l’équipe A et des Lions locaux qui ont été sacrés récemment champions d’Afrique. La Gambie tentera, de son côté, de créer l’exploit, pour la première finale de l’histoire du football gambien.