[VIDÉO] FINALE CDM-2022: Le discours de Mbappe qui change tout à la mi-temps !

Auteur d'un triplé finale de Coupe du Monde, Kylian Mbappé a mobilisé les troupes à la mi-temps pour sonner la révolte alors que la France était au pied du mur après 45 minutes de jeu face à l'Argentine.





«C’est une finale de Coupe du monde, c’est le match d’une vie. De toutes les façons on ne peut pas faire pire. Alors qu’est ce qu’on va faire ? On retourne sur le terrain, soit on les laisse jouer, soit on y met un peu d’intensité et on entre dans les duels et on veut autre chose les gars ! C’est fait, ils ont mis deux buts, on est mené de deux buts mais on peut revenir. Les gars, c’est tous les 4 ans », affirme l'enfant de Bondy dans un documentaire de TF1 consacré au parcours des Bleus pour le mondial 2022.





Un discours qui a certainement retardé le sacre de l'Argentine (3-3, 4-2 t.a.b.).