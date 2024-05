Finale Coupe des champions d'Arabie saoudite : Al Nassr de Sadio Mané affrontera Al Hilal de Koulibaly

La finale de la Coupe des champions d'Arabie Saoudite promet un duel 100 % sénégalais.





En effet, après la qualification en finale lundi d’Al Hilal de Kalidou Koulibaly, qui a battu Ittihad de Benzema et N'Golo Kanté (2-1), Al Nassr de Sadio Mané et Cristiano Ronaldo a également validé son ticket ce mercredi pour la finale en battant Al Khaleej (3-1). Ronaldo a été l'homme du match en marquant un doublé, tandis que Sadio Mané s'est également illustré en marquant le deuxième but de son équipe sur penalty (37e).